Ciobanii din Bangladesh nu prind în Sibiu: ”Nu poți conduce stâna cu Google translate” Gheorghe Danulețiu, cunoscut la Ghița Ciobanu, in urma reclamelor pe care le-a facut la mai multe servicii de telefonie mobila, spune ca in Sibiu nu au intrat pe piața muncii ciobani aduși din Asia din cauza salariilor și a lipsei de comunicare, relateaza Turnul Sfatului . ”Nu ne putem baza nici pe ai noștri, d-apai cu unii cu care nu te poți ințelege in nicio limba. Chiar am avut o discuție cu un fermier din Bihor care a lucrat cu telefonul, sa traduca. Nu poți conduce stana cu Google translate. E foarte greu. Au adus de dincolo și spun ca nu rezista la ceea ce avem noi. Noi mai avem o problema,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

