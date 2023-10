Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. Este vorba despre o familie de romani, formata din doi adulți și doi copii, care se afla printre persoanele decedate și identificate acum de autoritați. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE)…

- Un cuplu din Elveția a murit carbonizat in urma unui accident grav de circulație. Un Ferrari, un Lamborghini și o autorulota s-au izbit violent in Italia, la un raliu. In imaginile surprinse dintr-un autoturism se vede cum mai mulți bolizi circula in coloana, iar la un moment dat un Ferrari intra in…

- Un roman a furat branza de 133 de euro, dintr-un magazin in Carrefour din Italia si l-a batut pe agentul de paza care l-a prins in flagrant. Romanul de 57 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a furat branza in valoare de 133 de euro si l-a batut pe paznicul care l-a […] The post Din seria ce mai…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Tot mai mulți romani incearca sa-și vanda voucherele de vacanța și publica anunturi pe site-urile de mica publicitate sau pe retelele de socializare, asteptand oferte din partea cumparatorilor. De cele mai multe ori, cei care vand voucherele aleg sa renunte la o parte din valoarea lor, pentru a atrage…

- Podul Crimeea sau Podul Kerci, o linie de aprovizionare cheie pentru trupele rusesti din Ucraina, a fost avariat in urma aparitiei unei situatii de „urgenta” care a provocat moartea a doua persoane si ranirea unui copil, au declarat luni oficiali rusi, in timp ce presa ucraineana a raportat explozii…