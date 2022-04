Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a dat avize pozitive, miercuri, pentru propunerile partidelor privind postul de judecator al Curtii Constitutionale ce va fi eliberat in urma expirarii mandatului lui Valer Dorneanu. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al Romaniei,…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a dat avize pozitive, miercuri, pentru propunerile partidelor privind postul de judecator al Curtii Constitutionale ce va fi eliberat in urma expirarii mandatului lui Valer Dorneanu. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al Romaniei,…

- Candidații pentru postul de judecator al Curții Constituționale sunt audiați, miercuri, in comisiile juridice din Parlament. Toate partidele au nominalizat cate o propunere, insa majoritatea PSD-PNL-UDMR iși va impune candidații. La Camera Deputaților vor fi audiați candidații propuși din partea acestei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului…

- Batalia pentru un loc la CCR se anunța cu scantei! Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD…

- Cei trei candidați propuși pentru funcția de judecator CCR in locul lui Valer Dorneanu, actualul președinte, Bogdan Licu (PSD), Cristi Danileț (USR) și Ioan Sabau-Pop (AUR) vor fi audiati miercuri in Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Votul in plen v

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor audiaza, miercuri, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constitutionala care va fi eliberat de actualul presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, al carui mandat se incheie in aceasta vara. PSD l-a propus pentru acest post pe prim-adjunctul procurorului…

- Candidatii propusi pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala pe locul actualului presedinte al Curtii, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul in 10 iunie, vor fi audiati miercuri, 27 aprilie, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor.Votul in plen va fi dat saptamana viitoare, sedinta…