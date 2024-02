Stiri pe aceeasi tema

- Coaliție de guvernare a luat la sfarșitul saptamanii trecute, pe furiș, o decizie incredibila privind acordarea vizei pentru SUA pentru o anumita categorie de angajați ai statului roman ce a scandalizat intreaga țara, dar realitatea este de Cartea Recordurilor. PUTEREA a semnalat recent ca la sfarșitul…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Roman din New York celebreaza Ziua Culturii Naționale in America de Nord printr-un mini-turneu de muzica clasica, care va avea ca protagoniști doi muzicieni de renume internațional: vi

- Irinel Columbeanu ține legatura constant cu fiica lui, Irina, care traiește de cațiva ani in America, alaturi de mama ei, Monica Gabor. Tanara și-a ajutat și cu bani parintele, care de aproximativ doua luni locuiește la azil. Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost casatoriți din 2006 pana in 2011,…

- Alexandru Panait, tanarul care a digitalizat sute de primarii din Romania in mai puțin de un an, și-a extins din acest an proiectul ambițios și peste hotare, mai precis in Statele Unite ale Americii.

- Medicul buzoian Maria Cristache este noua proprietara a unui autoturism Excalibur Phaeton V unic in Romania, cu doar 18.000 mile parcurse. Mașina a fost achizitionata din Nebraska – Statele Unite ale Americii și reprezinta un cadou din partea soțului. Potrivit Agerpres, masina de epoca a reușit sa atraga…

- Pe finalul anului 2023, romanii au parte de vești extrem de bune! Turiștii ar putea calatori in Statele Unite ale Americii fara vize din 2025. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca cei ce vor sa tranziteze SUA!

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Cine este antreprenorul cu origini romanesti care a crea unul dintre cele mai mari si puternice lanturi de magazine din lume.Dupa ce bunicii sai au emigrat din Romania in Canada, iar parintii sai, din Canada in Statele Unite, Jeffrey Brotman a reusit sa urmeze „visul american” si, dupa ce s-a lansat…