- Peste 7 milioane de romani utilizeaza TikTok in fiecare luna Peste 7,4 milioane de romani utilizeaza lunar aplicația TikTok. Aceștia o folosesc fie pentru vizionarea și distribuirea clipurilor, fie pentru a experimenta efectele și filtrele speciale disponibile. „Cele mai populare videouri si trenduri…

- Rețeta de cornuri moi cu gem a strans 2 milioane de vizualizari pe platforma TikTok. Este un preparat delicios, care va reuși cu siguranța sa-ți incante papilele gustative. Iata cum sa pregatești aceasta delicatesa!

- Alexa Narvaez, o polițista din Columbia, fan declarat al celor de la America de Cali, a devenit virala pe rețelele de socializare. In meciul in care America de Cali s-a impus cu 4-1 in fața celor de la Atletico Nacional in etapa cu numarul 14 din prima liga din Columbia, polițista a facut un gest care…

- TikTok e considerata rețeaua de socializare cu o componenta puternica de divertisment și destinata, in special, tinerilor. Numai ca a devenit, intre timp, și o sursa de informație, mai mult sau mai puțin corecta, pentru diverși utilizatori. Urmand un trend aparut de ceva vreme in strainatate, și medicii…

- Dupa ce a fermecat publicul din intreaga lume, Mica Sirena a inregistrat un mare suces pe Disney+ weekendul trecut. Cu Halle Bailey si Melissa McCarthy in rolurile principale, filmul live-action ce reinterpreteaza muzicalul de animație premiat cu Oscar®, este cea mai vizionata premiera de film Disney…

- Lucasfilm și The Walt Disney Company au anunțat faptul ca primul episod al serialului Ahsoka, „Maestru și ucenica”, a fost cea mai vizionata producție pe Disney+ saptamana trecuta. Acest episod a ajuns la 14 milioane de vizualizari*, plasand astfel serialul pe primul loc la nivel global pe platforma…

- Un galatean face senzatie pe TikTok cu filmulete in care se antreneaza in curtea casei. Sub deviza „Sport poti face oriunde si in orice conditii, trebuie doar sa vrei!”, „Arnold de la tara” nu se antreneaza cu haltere, ci cu caruțe.