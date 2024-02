Imagini șocante! Bărbat incendiat de trei adolescenți pentru mai multe vizualizări pe TikTok Un incident șocant a avut loc intr-o localitate din județul Valcea, acolo unde un barbat in varsta de 54 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce trei adolescenți l-au incendiat pur și simplu doar pentru a face vizualizari pe rețele sociale! Barbat incendiat de trei adolescenți doar pentru mai multe vizualizari pe TikTok! O farsa pusa la cale de trei tineri, printre care și un minor in varsta de 15 ani, putea sa se termine foarte prost. Mai exact, cei trei tineri au incendiat pur și simplu un venin de-al lor, in varsta de 54 de ani, din localitatea Stoenești, județul Valcea, doar pentru a face… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

