- In aceasta dimineața au avut loc percheziții la Ministerul de Finanțe. Potrivit unor informații pe surse, procurorii DNA au sigilat ușa biroului secretarului general adjunct – Purice Ioan Cristian. Purice Iona Cristian ar ocupa funcția de inspector clasa I gra d profesional asistent din cadrul ANAF.…

- Intrebat daca validarea ca presedinte interimar al PNL Bucuresti inseamna ca va candida la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja a raspuns: "Sunt dispus sa-mi asum orice batalie si niciodata nu m-am dat in laturi de la o provocare. PNL in Bucuresti are datoria sa vina cu o propunere proprie si la Primaria…

- Marcel Ciolacu amenința cu demisia din funcția de prim ministru, in cazul in care partenerii de alianța, PNL, decid sa iasa de la guvernare. Nu se rupe nicio coalitie si nu cade niciun guvern. Daca se rupe aceasta coalitie, va spun foarte clar, inseamna ca acest proiect politic pe care l-am acceptat…

- Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput cu o intarziere de peste doua ore. Inaintea sedintei Executivului, care era programata inițial sa inceapa la ora 12,00, dar a fost amanata, la Palatul Victoria a avut loc o discutie intre liderii coalitiei,…

- „Conform Ministerului Muncii, impactul e de 55,6 miliarde de lei, din calculele Ministerului Finanțelor suma e diferita. Am solicitat sa ne clarificam care e suma reala pentru ca e un impact mare pe care trebuie sa ni-l asumam cu date concrete și sa avem sustenabilitate pe aceasta decizie. Vrem sa clarificam…

- Premierul Marcel Ciolacu repeta o decizie luata de Nicolae Ciuca in luna martie. Incepand cu data de 30 septembrie 2023, Ioan Cristian Purice, inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, va exercita, cu caracter temporar, prin detașare, funcția…

- Tudor Buzatu, fiul șefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mita, a demisionat sambata din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a…