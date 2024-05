Stiri pe aceeasi tema

- INCEPE SAPTAMANA PATIMILOR… Astazi, in cea de-a a șasea duminica din Postul Paștelui, cu o saptamana inainte de Invierea Domnului și imediat dupa Sambata lui Lazar, sarbatoarea Floriilor vine in viețile credincioșilor sa aduca bucurie, pregatindu-i pe oameni pentru miracolul Invierii. Este o zi care…

- Duminica Floriilor, cunoscuta și sub denumirea de Intrarea Domnului in Ierusalim, este una dintre cele mai importante sarbatori din Postul Mare pentru creștinii ortodocși. Anul acesta, Duminica Floriilor cade in data de 28 aprilie, marcand inceputul Saptamanii Patimilor, inainte de Invierea Domnului.

- Salcia, simbolul sarbatorii de Florii, este inconjurata de legende, fiind considerata un protector al roadelor si locuintelor in cultul bisericesc, dar reprezinta si una dintre solutiile in combaterea eroziunii si stabilizarea solului, avand si proprietati medicinale. Crestinii ortodocsi sarbatoresc…

- Sambata, 27 aprilie 2024, de la ora 17:00 la ora 18:00, se organizeaza indatinatul pelerinaj al Floriilor. In acest sens, precizam ca vor exista doua puncte de plecare spre catedrala mitropolitana, pe urmatoarele trasee: Ora 17:30 – Biserica Ortodoxa din Piața Alexandru Mocioni nr. 9 (Kuttel) – B-dul…

- De sarbatorile Intrarii Domnului in Ierusalim (Florii) și „Invierea Domnului”, Preasfinția Sa Vasile Bizau va celebra dupa urmatorul program: Duminica, 28 aprilie – Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile Parohia „Sfanta Maria”, Baia Mare Ora 09.15 – Utrenia Ora 10:00 Sfanta Liturghie Joia Mare, 2…

- Sambata, 27 aprilie, in Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei va organiza tradiționala procesiune din ajunul praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim. La eveniment sunt așteptați, ca in fiecare an, clerici și credincioși. In municipiul Buzau, procesiunea va porni, ca in fiecare an, de la Biserica „Sfanta…

- Surorile baziliene de la Manastirea „Sfanta Maria” din Baia Mare ne invita la o noua zi de reculegere. Aceasta se va desfasura sambata, 13 aprilie, incepand cu ora 10:00, dupa urmatorul program: Preoti si surori vor sta la dispozitie pentru discutii sau alte nevoi spirituale Source

- Ca in fiecare an, in Duminica inchinata Sfintei Cruci, s-a desfașurat și in acest an, duminica, 7 aprilie, rugaciunea „Calea Crucii”, organizata de Asociația Reuniunea Mariana impreuna cu surorile baziliene, in curtea manastirii „Sfanta Maria” din Baia Mare. Numeroși credincioși și preoți din eparhie…