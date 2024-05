Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea confirmarea ca am acționat in direcția cea buna daca tinerii noștri iși vor creiona aspirațiile pentru viitorul lor aici, in Romania, iar cei care și-au ales deja un drum in afara granițelor țarii iși vor dori sa revina acasa, spune premierul Mar

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a precizat ca este convins ca in tara noastra va creste numarul de turisti din Qatar, insa sunt necesare o serie de investitii, precum si hoteluri cu un standard foarte ridicat pentru a sustine si dezvolta acest turism. „Exista…

- „Exista potential foarte mare pe zona de turism. Daca ne referim la turistii romani care viziteaza Doha si Qatar, veti constata ca am depasit perioada pandemiei, astazi sunt in jur de 7.400 pe primul semestru, au fost 12.000 anul trecut, in perioada pandemiei erau peste 16.000, deci din aceasta perspectiva…

- Presedintele PNL a fost intrebat la sediul partidului cum comenteaza declaratiile prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, potrivit carora partidul il va obliga sa fie candidatul partidului la prezidentiale.”Daca partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran in astfel de situatii si voi proceda…

- Datoria publica a Romaniei a ajuns la 782 mld. lei (156 mld. euro), adica 49% din PIB-ul din ultimele patru trimestre pentru care exista date. Astfel, guvernele Ciolacu si Ciuca, care au guvernat Romania in 2023, au adaugat 116 mld lei (23 miliarde. euro) la datoria publica, potrivit www.zf.ro. Dupa…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca el crede ca pana la finalul anului va exista o decizie privind aderarea Romaniei la Schengen, dupa ce Ungaria va prelua, in a doua parte a anului, presedintia Consiliului UE. El a mentionat ca important este sa existe majoritate de voturi pe rezolutia…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat ca Programul „Masa calda” in școli se extinde și se transforma in „Masa sanatoasa”. El a subliniat ca acest program vor beneficia circa 17.000 de elevi din 38 de școli din județul Suceava, valoarea alocata fiind de peste 37 milioane…

- Fostul lider PSD a prezentat in exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel schema unei alianțe facute de Florian Coldea care ar urmari sa revina la conducerea Serviciului Roman de Informații. Mai mult, SIE și SRI ar urma sa fie grupate. Contactați de Realitatea PLUS, niciunul dintre cei menționați…