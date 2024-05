Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite „nu sunt in favoarea” unei anchete penale la adresa oficialilor israelieni din cauza conflictului din Fasia Gaza, intr-un moment in care acestia sunt ingrijorati de posibile mandate de arestare, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, transmite AFP. „Credem ca nu are competenta”…

- Curtea Penala Internationala se pregateste sa emita mandate pe numele unor lideri israelini si ai Hamas in legatura cu razboiul din Fasia Gaza, au spus oficiali israelieni si straini pentru The New York Times.

- Razboiul civil a afectat Yemenul, transformand țara intr-una dintre cele mai grave dezastre umanitare din lume, dar tensiunea suplimentara cauzata de impactul regional al razboiului din Gaza ar putea fi devastatoare. Militanții Houthi, care controleaza cea mai mare parte a populației yemenite prin forța,…

- Guvernul israelian a avansat planuri pentru aproximativ 3.400 de case noi in așezarile din Cisiordania. Autoritatea Palestiniana a condamnat proiectele. Și numeroase alte țari se impotrivesc planurilor israeliene.

- Curtea Penala Internaționala a emis mandate de arestare impotriva inalților comandanți ruși Serghei Ivanovici Kobylash și Viktor Nikolaevici Sokolov pentru ca ar fi comis crime de razboi in cadrul invaziei ruse in Ucraina, potrivit site-ului CPI. In urma cu un an, Curtea a emis un mandat de arestare…

- Razboi in Ucraina, ziua 741. Scandalul scurgerii de informații din discuția ofițerilor germani de rang inalt continua sa produca valuri de șoc in Europa. Astfel, conversația arata ca soldați britanici s-ar afla deja pe teritoriul Ucrainei.

- Curtea Penala Internaționala (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pe numele comandantului serviciului de aviație cu raza lunga de acțiune al forțelor aeriene ruse, Serghei Kobalaș, și al comandantului Flotei Marii Negre, Viktor Sokolov. Aceștia sunt suspectați de crime comise in timpul razboiului…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis mandate de arestare pentru doi comandanti rusi de rang inalt, generalul Serghei Ivanovici Kobilas si amiralul Viktor Nikolaevici Sokolov, pentru presupuse crime de razboi in Ucraina, a anuntat CPI intr-un comunicat, marți.