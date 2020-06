Stiri pe aceeasi tema

- Asta nu s-a mai intamplat niciodata: o femeie a reușit sa fie in fruntea clasamentului celor mai bine platiți directori de companii de pe planeta. Se numește Lisa Su și conduce un gigant american al informaticii - AMD (Advanced Micro Devices), specializat in fabricarea de procesoare grafice și microprocesoare.

- Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, va organiza incepand de la mijlocul lui iunie un turneu in mai multe tari din Balcani, prima competitie de acest gen dupa ce sezonul de tenis a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP si Associated Press. "Adria Tour" va avea loc…

- Peste 436 milioane de companii se confrunta la nivel mondial cu riscul de a-si intrerupe activitatea din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19, a avertizat, miercuri, Organizatia Internationala a Muncii, care insista pe adoptarea unor masuri urgente pentru a ajuta aceste firme si pe angajatii…

- Jens Lehmann, fostul portar al Germaniei, la CM 2006 și Euro 2008, trimis la psihiatru de fani din cauza unor afirmații legate de coronavirus, s-a infectat la jumatatea lui martie. Jens Lehmann, fostul portar la echipe precum Borussia sau Arsenal, s-a remarcat de la inceputul pandemiei numai prin afirmații…

- BERBEC: Nativii din zodia Berbec au parte de o bucurie mare. In sfarsit, au obtinut ceea ce si-au dorit. Vor castiga bani si vor primi placere din munca depusa. TAUR : Dimineata aveti o discutie cu o persoana apropiata, care va vor oferi o veste buna despre o afacere.

- Doua transplanturi renale au fost realizate cu succes, la Spitalul ”Dr. C.I. Parhon” din Iasi. Ambii rinichi au fost prelevati luni, la Spitalul Judetean Oradea, de la o persoana aflata in moarte cerebrala. Intervențiile au durat cinci ore și au decurs fara incidente. Iasul este singurul Centru Medical…

- Ilie Dumitrescu a cumparat un restaurant din centrul Bucureștiului, Ioan Andone unul la Hunedoara, Cristi Borcea s-a apucat de agricultura in timp ce Dumitru Dragomir da lovitura pe piața imobiliarelor Viața de fotbalist e scurta. Marea majoritate reușesc sa puna bani deoarte și sa investeasca serios…

- Lansarea carții marcheaza finalul celei de-a treia ediții a programului fanion al BVB adresat antreprenorilor din Romania. O noua ediție Made in Romania va fi lansata in curand și importanți parteneri, companii antreprenoriale internaționale se vor alatura BVB in a IV-a ediție. Made in Romania: Liga…