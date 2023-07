Stiri pe aceeasi tema

- Toate marile vedete care au stat in public la finala Wimbledon Bineințeles ca jocul de tenis a fost in centrul atenției ieri, la finala Wimbledon. Titlul de Grand Slam a fost caștigat, la final, de Carlos Alcaraz. Spaniolul in varsta de 20 de ani a intrat in istoria tenisului mondial dupa jocul disputat…

- Carlos Alcaraz, campion la Wimbledon, dupa o finala de 5 seturi uluitoare cu Novak Djokovic. iderul mondial Carlos Alcaraz (20 de ani) l-a invins pe sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) in finala Wimbledon 2023, scor 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. A fost un meci electrizant pe care spaniolul și l-a…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic, in cinci seturi, cu 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Finala care i-a opus pe cei mai buni jucatori ai lumii in momentul de fata a fost una disputata, Alcaraz…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). In cazul in care se impune la All England Cup, Novak Djokovic, la 36 de ani, poate egala recordul absolut…

- Jannik Sinner (21 de ani, locul 8 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, locul 2 ATP) se infrunta azi, de la 15:30, in prima semifinala de la Wimbledon. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe EurosportCealalta semifinala va incepe imediat dupa, Carlos Alcaraz (20 de ani, locul 1 ATP) - Daniil…

- Carlos Alcaraz este fara set pierdut la Wimbledon, iar sambata acesta va juca pentru calificarea in optimi impotriva lui Nicolas Jarry. Daca va reuși sa treaca de chilian, acesta iși va egala performanța de anul trecut de la All England Club.

- Roger Federer (41 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori din istoria tenisului, a revenit la Wimbledon pentru prima data de la retragerea din activitate, din anul 2022. Campion de 8 ori pe iarba de la Londra, Roger Federer a avut parte de o primire fastuoasa in capitala Regatului Unit. Elvețianul…