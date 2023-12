Cine este Alexandra, nepoata soților Ceaușescu și cu ce se ocupă? Alexandra Ceaușescu este singura nepoata a soților Ceaușescu. Tanara, in varsta de 27 de ani deține o afacere și refuza sa foloseasca numele de familie. Alexandra este fiica lui Valentin Ceaușescu, singurul copil al cuplului prezidențial ce are urmași. Oficial, fostul dictator are doi moștenitori legali. De-a lungul timpului, tanara a incercat sa fie discreta și sa nu atraga atenția prea mult. Nepoata lui Ceaușescu se poate mandri cu rezultate bune la invațatura, reușind sa obțina la examenul de Bacalaureat nota 9,46. Ulterior, și-a continuat cursurile la Facultatea de Arhitectura, lucrand in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singura nepoata a soților Ceaușescu are propria afacere la doar 27 de ani și nu folosește numele familiei. Este vorba despre fiica lui Valentin Ceaușescu, singurul copil al cuplului prezidențial ce are urmași. Oficial, fostul dictator are doi moștenitori legali.Nepoata lui Ceaușescu este o persoana…

- Nepoata lui Ceaușescu este o persoana discreta și, la fel ca tatal ei Valentin Ceaușescu, a stat departe de atenția publica. Alexandra a fost o eleva silitoare și a luat la examenul de Bacalaureat nota 9,46.In prezent, tanara are 27 de ani și a absolvit Facultatea de Arhitectura și lucreaza in domeniu.…

- Alexandra este fata lui Valentin Ceaușescu, baiatul cel mare al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu. Iata cum arata, dar și in ce domeniu inedit profeseaza! Se pare ca tanara nu este prea mandra de moștenirea sa, drept urmare nu folosește numele bunicilor ei.

- Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara, in colaborare cu UPT Campus Creativ și FABER au organizat luni, 27 noiembrie 2023, la Clubul FAUT, un inedit atelier, coordonat de arhitecții Amalia Enache și Alex Calin și pianistul Andrei Irimia, prin care a propus o calatorie…

- Altfel de atelier. Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara, in colaborare cu UPT Campus Creativ și FABER au organizat luni, 27 noiembrie 2023, la Clubul FAUT, un inedit atelier, coordonat de arhitecții Amalia Enache și Alex Calin și pianistul Andrei Irimia, prin care…

- In perioada 25-29 octombrie 2023, s-a desfașurat cea de a IV-a ediție de Workshop organizat de Facultatea de Arhitectura de Interior din cadrul Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” – București, in parteneriat cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș, dedicat refuncționalizarii…

- Dragoș Iorga este directorul din Ministerul Investițiilor Europene, care timp de 2 ani a luat șpaga din salariile a doua angajate din subordinea lui. Iorga are și un blog, pe care figureaza doar o descriere a sa. „Am terminat Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din cadrul Universitații Politehnice…

- Sabrina Stoica și Jean Gavril ne demonstreaza cu visurile devin realitate cu noua lor lansare: “Visuri”. Povestea colaborarii dintre cei doi artiști este una speciala, Sabrina este studenta in anul VI la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” – București, in timp ce Jean Gavril este absolvent…