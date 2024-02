Punerea sub control judiciar a baronului liberal de Prahova Iulian Dumitrescu pentru o mita de 3,2 milioane de euro a readus in prin plan faptul ca o serie de rubedenii ale acestuia au fost implicate in multe afaceri controversate. Insa, ceea ce se știe mai puțin este ca o ruda a acestuia a fost arestata in 2020, de catre DNA, pentru o mita de un milion de euro. Tribunalul Bihor a dispus, pe 14 noiembrie 2023, inceperea judecarii in dosarul in care fostul director general al Administrației Naționale Apele Romane, intre 2017 și 2019, Victor Sandu, este acuzat de DNA ca ar fi primit mita echivalentul…