- Premierul Ciolacu spune ca, la o populație lucrativa de doar 6 milioane de oameni, au fost inregistrate, doar anul trecut, 8,1 milioane de concedii medicale. ”Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept un raport de la presedinta CNAS… Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii…

- Topul celor mai bogate comune din Romania este dominat de localitați din județele Timiș și Ilfov. Pe primele zece poziții mai sunt reprezentate judele Cluj, Valcea, Iași și Sibiu. Cea mai bogata comuna din Romania tara este Chiajna, judetul Ilfov, care, in 2022, a avut venituri de 105,34 milioane de…

- CARANSEBEȘ – Primarul municipiului de pe Timiș și Sebeș va merge la Ministerul Sanatații, in incercarea de a obține noi finanțari pentru Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC). Mai ales ca, recent, a aparut o noua axa de finanțare prin care spitale de tipul celui din Caransebeș pot beneficia…

- OMV Petrom a dat in judecata Romania la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris și cere noi reglementari in legea offshore. Miza ar fi gazele din Marea Neagra. Compania OMV Petrom a depus in acest an la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris o reclamație impotriva statului roman – prin…

- Wizz Air se asteapta la un profit anual net de pana la 450 milioane de euro. Compania aeriana low-cost Wizz Air se asteapta sa realizeze in acest an financiar un profit net intre 350 si 450 milioane de euro, in urma cererii solide pentru calatorii si a extinderii flotei, transmit Reuters si site-ul…

- Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, importul de cereale din Ucraina fiind oprit, incepand de astazi, imediat ce vine decizia de la CE, care acorda compensații in valoare de 100 milioane euro. Comisia Europeana a ajuns la un…

- OpenAI, compania din spatele chatbotului ChatGPT, a incheiat o vanzare de actiuni de peste 300 de milioane de dolari, intr-o runda de finantare care a evaluat-o intre 27 si 29 de miliarde de dolari, a relatat vineri TechCrunch, potrivit news.ro.Firme de capital de risc, printre care Tiger Global,…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat ca lucreaza la un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari privind utilizarea cardurilor de energie. Printre acestea se afla și extinderea termenului pentru plata facturilor vechi de anul trecut, fața de…