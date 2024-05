Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se confrunta cu cele mai ridicate rate de dobanda la credite din intreaga Uniune Europeana, in ciuda faptului ca salariile in țara sunt printre cele mai mici. Dobanzile practicate la noi sunt de pana la patru ori mai mari decat in alte state europene. „Avem cea mai mare inflație din Uniunea…

- Aderarea la euro a intrat pe agenda Romaniei inca de acum 10 ani, dar Finanțele, indiferent de culoarea politica care le-a manuit, au amanat demersurile necesare acestui proces. In momentul de fața, țara noastra nu bifeaza niciun criteriu necesar...

- Depozitele bancare oferite de bancile din Romania și-au pierdut din „stralucirea” pe care o aveau in varful creșterii inflației, atunci cand existau oferte care depașeau borna de 9% pe an. In momentul de fața, cea mai buna dobanda la depozitele in lei,...

- Trans Sped, lider in soluții de transformare digitala, impreuna cu Banca Comerciala Romana (BCR), au finalizat implementarea unui flux de digitalizare fara precedent in piața din Romania. Acest proiect ambițios reprezinta un pas major in evoluția serviciilor bancare spre mediul digital.

- Motto: „Patria se cheama poporul, iar nu tagma jefuitorilor“ (Tudor Vladimirescu) Conform declarațiilor senatorului PSD Daniel Zamfir, unele Instituții Financiare Nebancare (IFN) din Romania aplica dobanzi anuale ce variaza intre 7.000% și 8.000%, un nivel ce pare desprins din poveștile cu camatari.…

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…

- Depozitele bancare in euro sunt un mod prin care romanii iși pot securiza economiile prin doua mecanisme: atat prin dobanda caștigata cat și prin protecția impotriva deprecierii monedei naționale. In momentul de fața, pentru un depozit de 2.000 de euro...

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri și a Directivei-cadru privind deșeurile. Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre sa ia masurile necesare pentru inchiderea și reabilitarea depozitelor…