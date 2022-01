Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Michael Keaton va reveni in rolul Bruce Wayne, cunoscut si ca Batman, intr-o productie HBO Max din distributia careia fac parte Leslie Grace si J.K. Simmons, informeaza News.ro. Filmul cu supereroi poarta numele „Batgirl”, iar personajul principal va fi interpretat de Leslie…

- Tulpina Omicron nu ar prezenta un inalt grad de gravitate, spune dr. Anthony Fauci, consilier in domeniul crizei sanitare al Casei Albe. ”Deocamdata este chiar foarte devreme pentru a formula concluzii definitive, dar nu s-ar spune ca prezinta un inalt grad de gravitate”, a declarat dr. Fauci. Pana…

- Rochia pe care cantareata Amy Winehouse a purtat-o la ultimul sau concert a fost scoasa la licitație și vanduta ulterior cu 243.200 de dolari, de 16 ori mai mult decat valoarea estimata, la o informeaza AFP. Cantareața a purtat o rochie neagra cu imprimeu de bambus la un concert sustinut la Belgrad…

- Productia ”Black Panther: Wakanda for ever”, continuarea filmului de succes al studiourilor Marvel, a fost suspendata pentru a-i permite actritei Letitia Wright sa-si revina dupa o accidentare survenita in vara in timpul filmarilor, potrivit presei de specialitate, relateaza AFP. Actrita vedeta din…

- Jay-Z s-a hotarat sa-si faca cont de Instagram. Rapperul american urmareste o singura persoana: pe sotia sa Beyonce. Cantareata, cu 217 milioane de urmaritori, nu urmarea pe nimeni pana acum. La cateva ore de la crearea contului , Jay-Z a inregistrat deja peste doua milioane de urmaritori. Un numar…

- Managerul Spitalului CFR din Timisoara a sesizat Politia, miercuri, dupa ce a aflat ca in centrul de vaccinare din unitatea pe care o conduce ar exista cazuri de imunizari fictive. „La Politia Municipiului Timisoara a fost depusa o sesizare cu privire la posibile certificate de vaccinare susceptibile…

- Platforma YouTube a eliminat doua canale ale lui R. Kelly dupa ce cantaretul a fost gasit vinovat pentru trafic de persoane, informeaza Variety. Totusi, YouTube nu a blocat muzica lui Kelly, albumele acestuia fiind in continuare disponibil pe YouTube Music. Platforma a inlaturat deja doua canale: RKellyTV,…