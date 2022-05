Cine a câștigat concursul Eurovision Finala Eurovision 2022 are loc acum la Torino, iar show-ul e transmis in direct la TVR 1. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Din pacate, la jumatatea votului Romania este la coada clasamentului. Nici macar Moldova nu a dat puncte echipei Romaniei. Emoții mari pentru toate echipele! La jumatatea votului, pe primul loc este Marea Britanie, urmata de Suedia apoi de Spania. UDPATE! Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

