- LA INALȚIME… Romania a caștigat meciul cu Croația, scor 26-24, din etapa a III-a a preliminariilor Campionatului European din 2024 la handbal feminin. Lorena Ostase a avut o evoluție stralucitoare, fiind cea mai buna marcatoare a meciului, cu 9 goluri, in timp ce Ana Ciolan și-a facut debutul la naționala.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins echipa Croatiei, cu scorul de 26-24 (13-11), miercuri, la Bistrita, in Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul, dar nu a obtinut decat o victorie stransa, la doua goluri.Romania,…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a incheiat participarea la Campionatul European din Germania cu infrangeri pe linie, dupa ce a fost depașita in ultimul meci de reprezentativa similara a Croației, cu scorul de 31-25, marti seara, la Mannheim. In fata Croatiei, care venea dupa o victorie si un…

- Echipa naționala de handbal masculin joaca marți cu Croația, in ultimul meci din grupa B a Campionatului European.Naționala de handbal masculin joaca marți, de la ora 19, ultima partida din grupa B a Campionatului European, cu Croația. In competiția care se desfișoara in Germania Romania a…

- Romania a fost invinsa de Spania, duminica, scor 24-36, in cel mai drastic eșec al naționalei noastre din istoria participarilor la Campionatul European de Handbal Masculin. „Tricolorii” lui Xavi Pascual au aratat bine in primele minute ale intalnirii cu conaționalii selecționerului nostru, insa Spania…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Spaniei cu scorul de 36-24 (17-12), duminica seara, la Mannheim, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania. Tricolorii au jucat de la egal la egal cu ibericii in primul sfert de ora, dar apoi Spania…

- Naționala Romaniei a pierdut primul meci in grupa B a Campionatului European de handbal, 24-31 in fața Austriei. Urmatoarea partida va fi duminica, impotriva Croației, care a spulberat Spania, 39-29. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Romania a intrat pe ultima suta de metri inaintea Campionatului European de handbal masculin. Naționala pregatita de spaniolul Xavi Pascual nu are nicio șansa in viziunea specialiștilor. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania face parte…