- Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, a indicat luni parchetul din Namur (centru), transmite AFP.

