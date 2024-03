Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Paun, medicul care și-a ințepat un coleg de la Spitalul Floreasca, este soțul Dianei Paun, consilier de stat la Departamentul Sanatate Publica al președintelui Klaus Iohannis.Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala este urmarit penal pentru purtare abuziva…

- Medicul Sorin Paun, chirurg in cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala, este cercetat penal dupa ce in timpul unei operații ar fi ințepat un coleg cu electrocauterul scos din plaga unei paciente infectate cu hepatita C. „Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Alt…