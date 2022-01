Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea secretarului general al Consiliului Local (CL) Denisa Ionascu va fi evaluata de o Comisie formata din primarul Mihai Chirica, consilierul PNL Florentin Ciobotaru si consilierul PMP Camelia Ciornia. Discutiile in CL pe acest proiect s-au prelungit foarte mult, in conditiile in care au existat…

- Consilierii municipali de la Constanta au reusit sa elimine din proiectul de taxe si impozite pentru anul 2022, taxa pe care primarul Vergil Chitac a vrut sa o impuna otova Amendamentul pentru eliminarea taxei a fost depus in scris de catre USR inaintea inceperii sedintei de Consiliu Local Municipal…

- Delirul verbal al primarului Catalin Cherecheș, manifestat in cadrul ședinței de Consiliu Local din data de 9 decembrie, ar putea duce la modificarea Codului Administrativ. Asta iși propune senatorul USR Maramureș, Dan Ivan, care atrage atenția asupra faptului ca legea este mult prea permisiva in cazul…

- USR Iasi propune înfiintarea unei comisii în consiliul local care sa verifice modul în care au fost înstrainate terenurile din patrimoniul public în mandatul edilului Mihai Chirica, solicitarea venind la o zi dupa ce primarul iesean a fost audiat la DIICOT.Filiala…

- Un protest pentru suspendarea regulamentului de acces in zona istorica a municipiului Constanta a avut loc joi, in fata Primariei, chiar in timpul sedintei Consiliului Local in care se discuta suspendarea acestuia. Regulamentul nu a fost suspendat deoarece consilierii locali PNL si PSD s-au abtinut…

- LUNI: Dezbatere publica avand ca subiect decizia Primariei de a interzice dreptul de construire in mai multe cartiere ale orașului Alba Iulia LUNI: Dezbatere publica avand ca subiect decizia Primariei de a interzice dreptul de construire in mai multe cartiere ale orașului Alba Iulia Luni, 22 noiembrie,…

- In ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, de astazi, 5 noiembrie, s-a aprobat contractul de delegare a concesiunii activitaților de maturat, spalat, stropit și intreținerea cailor publice, de pe raza orașului. Conform contractului atașat proiectului de hotarare, aceste…