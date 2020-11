Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympiakos Pireu cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa C. Echipa antrenata de Pep Guardiola a obtinut a patra victorie din tot atatea meciuri jucate in…

- Petrolul Ploiesti a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa ACS Comuna Recea, in etapa a VIII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Au marcat: Oita '47 / Buhaescu '67 (p) si '72 Citește și: Blat PSD-PNL? Fina unui baron social-democrat, readusa de Nelu Tataru la…

- Romania a invins, marti, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, in penultimul meci al tricolorilor "mici" in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. Tudor Baluta a fost eliminat, in minutul 34, cand a primit al doilea cartonas galben. Romania va termina…

- "Uraganul" Simona spulbera totul in cale, la Roland Garros, unul dintre turneele de Mare Șlem ale anului. Halep s-a calificat in optimile de finala, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe reprezentanta Statelor Unite, Amanda Anisimova.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat cu mare usurinta in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, vineri, pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-0, 6-1, in turul al treilea la Paris, scrie Agerpres.

- Echipa Tottenham Hotspur s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii engleze de fotbal, impunandu-se pe teren propriu, cu 5-4 dupa loviturile de departajare, in fata rivalei Chelsea Londra, intr-o partida disputata marti seara. Chelsea a deschis scorul in minutul 18, prin atacantul…

- Echipa de fotbal FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League, impunandu-se in fata formatiei FK TSC Backa Topola la loviturile de departajare cu 5-4, joi seara, pe Gradski Stadion din Senta, in turul al doilea al competitiei, dupa ce scorul a fost egal 6-6 (1-2, 4-4) la finalul prelungirilor.…

- Tanarul tenisman roman Filip Jianu s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului challenger Concord Iasi Open, dotat cu premii totale de 88.520 euro, dupa ce l-a invins pe cunoscutul jucator tur Teimuraz Gabasvili (35 ani) cu 6-4, 4-6, 6-2. Jianu (18 ani, 402 ATP) a obtinut victoria dupa doua…