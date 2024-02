Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Rennes a invins joi, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea italiana AC Milan, in mansa secunda a play-off-ului din Liga Europa. Milanezii s-au calificat in optimi cu scorul general de 5-3, potrivit news.ro. Gazdele au deschis scorul prin golul lui Benjamin Bourigeaud, din minutul 11,…

- Qatarul a invins luni Palestina, cu scorul de 2-1 (1-1), si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Asiei pe Natiuni la fotbal, competitie pe care o gazduieste, potrivit Agerpres.Palestina a condus dupa golul lui Oday Dabbagh din minutul 37. Hasan Al Haydos a egalat in minutul 45+6. Akram…

- Iordania s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Asiei la fotbal, dupa ce a invins luni Irakul cu scorul de 3-2 (1-0), desi era condusa in minutul 90+5, intr-un meci din optimile turneului gazduit de Qatar, potrivit Agerpres.Iordania a condus la pauza gratie golului lui Yazan Al Naimat din…

- Jucatorul rus Andrei Rublev, locul cinci ATP, l-a invins pe australianul Alex de Minaur, favorit 10, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Australian Open. Rublev s-a impus cu scorul de 6-4, 6-7[5], 6-7[4], 6-3, 6-0, dupa un meci care a durat patru ore si 14 minute,…

- Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Szocs, principala favorita a competitiei, a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao cu 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta de poloneza Natalia…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins joi seara, la Riad, scor 2-0, formatia Osasuna, in a doua semifinala a Supercupei Spaniei. Catalanii vor juca in finala cu Real Madrid, potrivit Agerpres.Dupa o prima repriza fara gol, echipa lui Xavi a deschis scorul in minutul 59, prin Robert Lewandowski. Catalanii…

- Formatia Atletico Madrid a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Sevilla, intr-un meci restant din etapa a patra a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Llorente, in minutul 46. De la Atletico a fost eliminat Soyuncu, in minutul 70, potrivit news.ro. Restul…

- Penultima etapa a grupelor Conference League a adus victoria echipei antrenate de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, scor 2-1 pe terenul nemților de la Frankfurt. Ambele echipe și-au asigurat calificarea.