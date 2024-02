Stiri pe aceeasi tema

- Echipa PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a ratat, miercuri, calificarea in finala Cupei Greciei, fiind eliminata in semifinale de Panathinaikos, la lovituri de departajare. In tur, in data de 14 februarie, scorul a fost 1-0 pentru Panathinaikos. Miercuri seara, in returul de pe terenul formatiei…

- Echipa engleza Manchester United a dispus duminica, in deplasare, scor 2-1, de gruparea Luton Town, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din Premier League, potrivit news.ro Partida de pe Kenilworth Road s-a decis in primul sfert de ora al primei reprize. Rasmus Hojlund a deschis scorul pentru…

- AS Roma a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Verona, la debutul noului tehnician, Daniele De Rossi. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Serie A. Romelu Lukaku a deschis scorul pentru AS Roma, in minutul 19, din pasa lui El Shaarawy. Lorenzo Pellegrini a majorat avantajul…

- Echipa spaniola Villarreal a pierdut luni, in deplasare, la lovituri de departajare, scor 6-7, meciul reluat in compania echipei de liga a treia Salamanca. Salamanca s-a calificat in optimi, acolo unde a fost sortii au programat o intalnire soc intre madrilenele Atletico si Real, potrivit news.ro.Meciul…

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff joaca in aceasta seara, de la ora 19:45, ultimul meci din faza grupelor Ligii Europa, ediția 2023/24. Partida contra formației italiene AS Roma se va disputa pe Stadio Olimpico din Roma, informeaza Federația Moldoveneasca de Fotbal (FMF).

- Ovidiu Hategan a primit o noua delegare in cupele europene, el urmand sa conduca la centru partida dintre Ludogorets Razgrad (Bulgaria) si FC Nordsjaelland (Danemarca), scrie frf.ro.El va fi ajutat la cele doua linii de catre arbitrii-asistenti Mircea Grigoriu si Sebastian Gheorghe, cel de-al patrulea…

- PSV Eindhoven a obtinut duminica a 14-a victorie consecutiva in actuala editie a campionatului de fotbal al Olandei, impunandu-se la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Feyenoord Rotterdam, detinatoarea titlului.Elevii antrenorului Peer Bosz au castigat partida de la Rotterdam…

- Campioana Republicii Moldova, Sheriff joaca in aceasta seara, de la ora 22:00, penultimul meci din faza grupelor Ligii Europa, ediția 2023/24. Partida contra formației cehe Slavia Praga se va disputa pe stadionul din Tiraspol. In meciul tur, campioana noastra a cedat cu scorul de 0-6, aceasta fiind…