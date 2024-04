Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Real Madrid s-a calificat miercuri seara in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, in deplasare, la lovituri de departajare, scor 4-3, campioana en-titre a Europei, Manchester City, informeaza news.ro.

- Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus joi seara, in deplasare, scor 3-0, in fata gruparii engleze FC Liverpool, in prima mansa a sferturilor din Liga Europa. AS Roma a invins pe AC Milan, in deplasare, scor 1-0, informeaza news.ro.

- Echipa italiana AC Milan s-a impus joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, in fata formatiei cehe Slavia Praga, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. Echipa franceza Marseille a invins pe Villarreal cu 4-0. Milan a avut un adversar redutabil in echipa pragheza, care a jucat in zece din minutul…

- Primul trofeu al anului in fotbalul englez va fi acordat, duminica, 25 februarie, in urma finalei Cupei Ligii Angliei dintre Chelsea Londra și FC Liverpool, un meci programat de la ora 17:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci…

- Echipa italiana AS Roma a invins joi seara, , pe teren propriu, scor 4-2, formatia olandeza Feyenoord Rotterdam, si s-a calificat in optimile Ligii Europa, informeaza news.ro. Feyenoord a lovit prima la Roma, cu golul norocos al lui Santiago Gimenez, din minutul 5, reusita care a amutit tribunele…

- Federatia Portugheza de Fotbal (FPF) a anuntat, intr-un comunicat, ca un omagiu ii va fi adus lui Artur Jorge in aceasta seara, la meciuri din Liga Europa, potrivit news.ro. FPF, Sporting, Benfica si Braga au cerut permisiunea UEFA pentru a-i aduce un omagiu antrenorului portughez care a decedat…

- Opt meciuri sunt programate, joi seara, 15 februarie, in faza eliminatorie (knock-out) din Liga Europa. O faza a intrecerii la care participa echipe de top din fotbalul european precum AC Milan, Benfica, Feyenoord, AS Roma sau Olympique Marseille. Acum, pe Betano, beneficiezi de un caștig suplimentar…