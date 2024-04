Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a promis o reacție puternica din partea echipei sale, invinsa cu 3-0 in sferturile de finala ale Europa League de Atalanta, in meciul de campionat de duminica, de pe Anfield, cu Crystal Palace, potrivit Mediafax.

- Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus joi seara, in deplasare, scor 3-0, in fata gruparii engleze FC Liverpool, in prima mansa a sferturilor din Liga Europa. AS Roma a invins pe AC Milan, in deplasare, scor 1-0, informeaza news.ro.

- Liverpool - Atalanta, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Pro Arena si de platforma de streaming VOYO.

- Seara de joi, 11 aprilie, este dedicata sferturilor de finala din Liga Europa și Conference League, cu meciuri de pus in rama și care promit sa nu dezamageasca. Acum, pe Betano, beneficiezi de un extra caștig de 30% (bonus de 30%) pentru un bilet multiplu cu opt selecții din fotbal, așa cum vom vedea…

- Echipa azera Qarabag a incheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea germana Bayer Leverkusen, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. In aceeasi faza, AS Roma a dispus cu 4-0 de Brighton, iar Liverpool s-a impus la Praga, scor 5-1. In capitala Azerbaidjanului, Baku, Qarabag…

- Federatia Portugheza de Fotbal (FPF) a anuntat, intr-un comunicat, ca un omagiu ii va fi adus lui Artur Jorge in aceasta seara, la meciuri din Liga Europa, potrivit news.ro. FPF, Sporting, Benfica si Braga au cerut permisiunea UEFA pentru a-i aduce un omagiu antrenorului portughez care a decedat…

- Returul șaisprezecimilor din Liga Europa lasa deschisa ecuația calificarii in toate cele opt meciuri programate joi, 22 februarie, de la 19:45 și respectiv 22:00. Invingatoare cu 3-0 in tur, pe teren propriu, AC Milan este cel mai aproape de calificarea in optimi, dar in fotbal totul se joaca pana la…

- Tabloidul german Bild scrie ca Ulla, soția lui Jurgen Klopp, ar fi avut un cuvant greu de spus in luarea deciziei antrenorului de a se retrage de la Liverpool. Jurgen Klopp și-a anunțat plecarea de pe banca lui Liverpool, la finele sezonului in curs. Dupa 9 ani pe Anfield Road, tehnicianul german a…