- Echipa greaca PAOK Salonic, condusa de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 0-2, meciul din mansa secunda a sferturilor Conference League, disputat in compania formatiei belgiene Club Brugge, potrivit news.ro

- PAOK – Club Brugge 2-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a reprezentat al doilea duel al „dublei” din sferturile UEFA Conference League. Belgienii au facut spectacol in prima repriza de pe Toumba. Brugge a marcat de doua ori, prin Jutgla, in prima repriza și s-au calificat in semifinale…

- Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, transmite de la Salonic toate detaliile inainte de PAOK - Club Brugge, duelul decisiv pentru calificarea in semifinalele Conference League, programat astazi, ora 22:00. In tur, in Belgia, echipa antrenata de Razvan Lucescu a cedat la limita, 0-1. In…

- Azi are loc returul sferturilor Conference League. Fiorentina – Plzen și Lille – Aston Villa se joaca de la 19:45, in timp ce Fenerbahce – Olympiacos și PAOK – Club Brugge incep la 22:00. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. PAOK Salonic, trupa lui Razvan Lucescu, are o misiune dificila. A pierdut in tur,…

- Club Brugge primește vizita echipei antrenate de Razvan Lucescu, PAOK, in turul sferturilor de finala din Conference League. Meciul incepe la ora 22:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Caștigatoarea acestei „duble” o va intalni in semifinala pe invingatoarea dintre Plzen și finalista…

- Pana la Euro 2024, cand vom avea emoții pentru echipa naționala, ii ținem pumnii lui Razvan Lucescu. PAOK Salonic, echipa antrenata de roman, a trecut de optimile de finala ale Conference League dupa un rezultat formidabil cu Dinamo Zagreb, 5-1 pe teren propriu. In „sferturi”, echipa din Salonic o va…

- PAOK Salonic va lupta cu Club Brugge pentru un loc in semifinalele Europa League, conform tragerii la sorți care a avut loc in cursul zilei de vineri. In cazul unei calificari, pentru echipa antrenata de Razvan Lucescu va urma un duel cu invingatoarea dintre Viktoria Plzen și Fiorentina.

- Echipa PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a ratat, miercuri, calificarea in finala Cupei Greciei, fiind eliminata in semifinale de Panathinaikos, la lovituri de departajare. In tur, in data de 14 februarie, scorul a fost 1-0 pentru Panathinaikos. Miercuri seara, in returul de pe terenul formatiei…