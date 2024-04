Stiri pe aceeasi tema

Ziua de 1 aprilie este una extrem de bogata in oferta, cu meciuri din Serie A, La Liga și Liga 1 in program.

- Sorții au fost ingaduitori cu echipa condusa de Razvan Lucescu, la tragerile de sorți ale ale sferturilor de finala din Conference League. PAOK intalnește belgienii de la Club Brugge, cu meciul decisiv jucat acasa. Antrenorul roman are șansa de a-și duce

- Echipa greaca Olympiacos Pireu a dispus joi seara, in deplasare, scor 6-1, de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv. Olympiacos s-a calificat in sferturi, informeaza news.ro. Invinsi cu 4-1 acasa, la Atena, grecii s-au revansat la Backa Topola, acolo unde Maccabi Tel Aviv a fost gazda pentru meciul…

- PAOK a inceput meciul retur din optimile de finala ale Conference League cu un handicap de doua goluri, in compania lui Dinamo Zagreb. Echipa lui Razvan Lucescu parea ca a rezolvat calificarea la pauza, cand conducea cu 3-0. Repriza secunda a adus o desfa

Seara de joi, 14 martie, aduce in prim plan cele opt meciuri retur din faza optimilor de finala in Liga Europa. Trei echipe se pot considera cu un picior și jumatate calificate in sferturile de finala, in rest lupta fiind deschisa oricarui deznodamant.

Seara de joi, 7 martie, aduce in prim plan șapte din cele opt meciuri programate in manșa tur a optimilor de finala in Liga Europa. O faza a competiției in care se infrunta caștigatoarele de grupa cu echipele care au disputat un tur suplimentar, in așa numita faza knock-out a competiției.

Returul șaisprezecimilor din Liga Europa lasa deschisa ecuația calificarii in toate cele opt meciuri programate joi, 22 februarie, de la 19:45 și respectiv 22:00. Invingatoare cu 3-0 in tur, pe teren propriu, AC Milan este cel mai aproape de calificarea in optimi, dar in fotbal totul se joaca pana la…

Opt meciuri sunt programate, joi seara, 15 februarie, in faza eliminatorie (knock-out) din Liga Europa. O faza a intrecerii la care participa echipe de top din fotbalul european precum AC Milan, Benfica, Feyenoord, AS Roma sau Olympique Marseille.