- China a demarat planurile pentru constructia unei instalatii de producere a primului sau candidat la vaccin bazat pe tehnologia ARN-ului mesager, in pofida faptului ca vaccinul sau se afla abia in prima faza a studiilor clinice, a anuntat luni presa controlata de stat .

- Disputele istorice continua sa influențeze activitațile grupurilor japoneze din Coreea de Sud. Cea mai recenta victima pâna în prezent, lanțul de îmbracaminte ieftin Uniqlo a anunțat, luni, 14 decembrie, închiderea magazinului principal din Seul. Situat convenabil la intrarea…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson (JNJ) spera sa aiba rezultatului testelor clinice ale vaccinului sau anti-Covid-19 ”la sfarsitul lui ianuarie”, a anuntat azi directorul stiintific al grupului, Paul Stoffler, la o reuniune a International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations…

- Un vaccin chinez contra coronavirusului, dezvoltat de Institutul pentru Biologie Medicala pentru Academia Chineza pentru Științe Medicale a aratat ca este sigur in prima faza a testelor clinice, au anunțat cercetatorii, potrivit Reuters. In Faza I, desfașurata pe 191 de participanți sanatoți cu varste…

- Presedintele Comitetului de afaceri externe din Parlamentul german, Norbert Rottgen, a lansat un avertisment transant privind viitorul amenintat al legaturilor transatlantice daca presedintele american Donald Trump castiga pe 3 noiembrie al doilea mandat, in timp ce China si alte puteri vor cauta sa…

- Centrul de Cercetari in Termodinamica și Informatica (CCTI), din Magurele, județul Ilfov, a creat un purificator care, susțin inventatorii lui, ar putea ajuta ca locuitorii marilor orașe sa respire un aer mai curat.Purificatorul romanesc se numește Aero 360 și este, in fapt, un turn metalic, inalt de…

- Peste tot in lume, oamenii protesteaza in strada fata existenta si extinderea retelelor de tehnologie 5G. In SUA, releele 5G sunt incendiate de adeptii teoriei conspiratiei, care cred ca aceasta tehnologie este responsabila pentru raspandirea noului coronavirus. Proteste anti-5G au fost organizate si…