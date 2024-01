Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi au lansat din greșeala un atac cu rachete asupra unei nave care transporta petrol rusesc, vineri, in largul Yemenului, a declarat firma britanica de securitate maritima Ambrey, potrivit Reuters.

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale, redirectionind rapid livrarile in afara Europei. Rusia a reorientat livrarile spre Europa catre…

- Arabia Saudita si Rusia, cei mai mari doi exportatori de petrol din lume, au cerut in decembrie ca toti membrii OPEC+ sa se alature unui acord privind reducerile de productie, dupa o intalnire agitata a clubului producatorilor. Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat Riadul la scurt timp dupa intalnirea…

- Agenti ai serviciilor secrete ucrainene (SBU) au aruncat in aer o linie de cale ferata din Siberia pe care Rusia o foloseste pentru a cumpara arme din China si Coreea de Nord, a declarat joi o sursa ucraineana pentru Reuters, potrivit news.ro.Sursa, care a insistat sa ramana anonima, a declarat ca…

- Statele europene importa cantitați din ce in ce mai mari de motorina din India, un produs care in multe cazuri este de origine rusa, in contextul in care Uniunea Europeana (UE) a interzis, in mare parte, achizițiile de petrol din Rusia, in cadrul sancțiunilor impuse. Importurile Europei de motorina…

- Europa a interzis cea mai mare parte a importurilor de petrol din Rusia, in urma cu un an, dar cumpara cantitati mari de motorina care este posibil sa fie produsa prin rafinarea titeiului rusesc, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Importurile de motorina ale Europei din India, unul din cei mai…

- Grupul rus Gazprom PJSC a informat ca livrarile sale de gaze naturale catre China au atins un nou maxim istoric pe fondul cresterii cererii, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Volumele de livrari solicitate de compania Chinese National Petroleum Corp. via conducta Power of Siberia 1 au depasit…

