- Hunter Biden a cerut miercuri justitiei americane sa-l oblige pe Donald Trump sa prezinte anumite documente, fiul presedintelui democrat Joe Biden sustinand ca ancheta care a dus la procesul sau pentru detinerea ilegala a unei arme este motivata politic, relateaza AFP. Intr-o petitie depusa la un tribunal…

- Actrița Natașa Raab a murit la varsta de 70 de ani. Indragita „Coana Chiva” suferea de o boala incurabila, care i-a facut ultimii ani din viața un calvar. ”Recurgem din plin la (mecanisme) diplomatice (…) pe care le avem la dispozitie. Asta include convocarea ambasadorului chinez, ceea ce am facut”…

- ”Recurgem din plin la (mecanisme) diplomatice (…) pe care le avem la dispozitie. Asta include convocarea ambasadorului chinez, ceea ce am facut” luni, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului filipinez de Externe, Teresita Daza. Ambasadorul Chinei, Huang Xilian, nu era disponibil si a fost reprezentat…

- Pete 1.700 perechi de incaltaminte sport si masinute electrice pentru copii, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 4,3 milioane de lei, au fost descoperite de politistii de frontiera in doua containere sosite din China in Portul Constanta, potrivit Agerpres.Marfa…

- Inainte de acest moment, Beijingul avertizase guvernul de la Manila sa nu lanseze provocari sau sa caute probleme. Oficialii filipinezi au spus insa ca bariera reprezinta un pericol pentru navigație și o incalcare clara a dreptului internațional, scrie CNN.O bariera plutitoare instalata de China pentru…

- Autoritațile din Filipine au inceput o operațiune speciala in Marea Chinei de Sud. Marinarii din Paza de Coasta a Filipinelor au inceput sa inlature barierele plutitoare instalate cu o zi inainte de China in jurul unor stanci, pe care Beijingul le revendica.

- Un val de caldura neobișnuita pentru data din calendar lovește Romania. Temperaturile mult mai ridicate decat normalul perioadei in care ne aflam se vor consemna la nivelul intregii țari. Anunțul a fost facut de Elena Mateescu, directorul ANM.

- Furtuna care a facut prapad in Europa lovește Romania. Incepand de joi dupa-amiaza, vremea se strica in majoritatea regiunilor. Meteorologii au precizat insa ca fenomenele nu vor fi de mare intensitate.