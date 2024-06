Stiri pe aceeasi tema

- Filipinele au acuzat paza de coasta a Chinei ca a lansat un „asalt brutal” cu arme albe impotriva armatei sale, acțiuni pe care le-a calificat drept „acte de piraterie”. Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii și reprezinta o noua escaladare majora in conflictul chino-filipinez care dureaza deja…

- China a dezvaluit sambata, 15 iunie, o serie de reguli care permit garzilor sale de coasta sa plaseze in detentie, fara proces, straini retinuti in Marea Chinei de Sud, o zona maritima disputata, pentru o perioada de pana la 60 de zile, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.Beijingul revendica…

- Cea mai mare sfidare la adresa securitații din Marea Chinei de Sud vine din afara regiunii, a declarat ministrul adjunct de Externe, Sun Weidong, aflat la Vientiane (Laos) la dialogul la nivel inalt ASEAN-China, Japonia și Coreea de Sud, la reuniunea oficialilor de rang inalt pentru Summitul din Asia…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost victima unui atac pe o strada aglomerata din centrul Copenhagai. Incidentul a avut loc vineri seara in piața Kultorvet, unde un barbat s-a apropiat de ea și a impins-o puternic in umar. In ciuda forței atacului, premierul a…

- Coreea de Nord a notificat Japonia cu privire la planul sau de a lansa o racheta care transporta un satelit spatial spre Marea Galbena si la est de insula Luzon, intre 27 mai si 4 iunie, a declarat luni Garda de Coasta japoneza. Notificarea vine inaintea unei reuniuni trilaterale la nivel inalt intre…

- Cineva „rau intenționat" a compromis sistemul de plați folosit de armata britanica, a declarat marți premierul Rishi Sunak. Declarația vine dupa ce in presa au aparut informații potrivit carora China ar fi patruns intr-o baza de date care conține informații personale ale militarilor britanici.

