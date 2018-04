CHINA, în război comercial cu SUA, începe să resimtă efectele Exporturile celei de-a doua economii a lumii s-au prabusit cu 2,7% fata de aceeasi perioada a lui 2017, fiind de asemenea prima luna cu intrare pe deficit din februarie anul trecut. In martie, importurile au crescut cu peste 14 procente, mai mult decat estimarile. Per total, pe primele 3 luni ale anului, exporturile au crescut cu 14,1%, iar importurile cu aproape 19 procente. Excedentul pe primul trimestru - desi se apropie de 52 de miliarde de dolari -a inregistrat o scadere de 22% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Intrarea pe deficit a Chinei a fost cauzata de disputele privind un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

