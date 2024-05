CAMPANIE… Candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, medicul Nelu Tataru, a marcat debutul campaniei electorale, alegand sa iși petreaca prima zi in localitațile de pe Valea Prutului, o zona emblematica a județului Vaslui. Aceasta alegere nu este intamplatoare, ci o dovada a devotamentului Partidului Național Liberal (PNL) fața de toate comunitațile, […] Articolul PRIMUL PAS SPRE SCHIMBARE: medicul Nelu Tataru și-a petrecut prima zi in localitațile de pe Valea Prutului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .