Stiri pe aceeasi tema

- William Burns, directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a avertizat joi ca Ucraina ar putea pierde razboiul impotriva Rusiei pana la sfarsitul anului 2024 daca Statele Unite nu ii vor furniza in continuare ajutor militar, relateaza AFP. In Camera Reprezentantilor a Congresului SUA este programat…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii din Statele Unite (CIA), William Burns, a lansat joi, 18 aprilie, un avertisment dur in fața parlamentarilor de la Capitol Hill: "Daca nu aprobați acum ajutorul pentru Ucraina, Kievul ar putea pierde razboiul pana la sfarșitul anului", relateaza Politico.Ținand…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat luni, 1 aprilie, ca jurnalista rusa Margarita Simonian a fost inculpata, in contumacie, fiind acuzata de "promovarea genocidului" și de alte crime impotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.Simonian este șefa rețelei de televiziune RT, cunoscuta…

- Seful Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), Serghei Nariskin, a declarat marti ca orice militar francez care ar fi trimis in Ucraina pentru a ajuta aceasta tara in razboiul cu Rusia va deveni o „tinta prioritara” pentru trupele ruse.

- Ucraina va "pierde" teritorii in 2024 daca nu primește un ajutor substanțial. Acest lucru a fost declarat de William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, in cadrul unei audieri a comisiei speciale pentru informații a Senatului Congresului. Potrivit acestuia, o finanțare suplimentara…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, a murit din cauze naturale, a declarat joi șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei - SVR - Serghei Nariskin, informeaza Rador Radio Romania. "Nu cred ca a fost vreun fel de plan special, dar, din pacate, oamenii au o particularitate: mai devreme…

- Statele Unite au desfașurat 12 baze secrete in Ucraina in ultimii 8 ani, transformand țara intr-un cap de pod crucial pentru a lupta impotriva Rusiei, dezvaluie NYT. Șeful CIA, William Burns, a vizitat joi, in secret, Ucraina, mai arata sursele NYT. Se crede ca a zecea sa vizita in Ucraina de la inceputul…

- Oferta lui Putin prevedea inghețarea razboiului in limitele actuale, iar teritoriile ucrainene deja ocupate sa ramana ale Rusiei.O sursa americana a negat ca ar fi existat vreun contact oficial și a declarat ca Washingtonul nu se va angaja in discuții care nu implica Ucraina, mai ales avand in vedere Putin…