Se răzbună vremea. Atenţionare meteorologică pentru Bucureşti! Cod galben de ploi şi vijelii. Zonele vizate Meteorologii au emis duminica, 12 mai, o atenționare Cod galben de ploi, vijelii și grindina. Specialistii de la ANM sustin ca atenționarea vizeaza mai multe județe și este valabila duminica, 12 mai, de la ora 12.00 pana la ora 23.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse torentiale, descarcari […] The post Se razbuna vremea. Atentionare meteorologica pentru Bucuresti! Cod galben de ploi si vijelii. Zonele vizate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, miercuri, o atenționare Cod galben de vreme instabila. Conform harții aferente avertizarii meteo, mai multe județe vor fi afectate, pana miercuri seara tarziu, de ploi torențiale, descarcari electrice și caderi de grindina, dar și…

- ANM a emis un cod galben de ploi si vijelii, in urmatoarele ore, in mare parte din tara. Avertizarea meteo ANM este valabila astazi, 7 mai, in intervalul orar 10.00 – 23.00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, un cod galben de ploi si vijelii va afecta zeci…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emis un cod galben de viituri pe rauri din unsprezece judete. Care sunt zonele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Cu puțin timp in urma a fost emisa o atenționare cod galben de vijelii și grindina. Avertizarea este valabila astazi, 25 aprilie, pentru mai multe regiuni ale țarii.

- Meteorologii au emis o atenționare de vant puternic, valabila in București și 6 județe, pana joi seara. Conform ANM, vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 70 km/h.ana sambata dimineața, vremea va fi rece in cea mai mare parte a țarii.

- Meteorologii au emis atenționari cod galben și, respectiv, portocaliu, de vijelii și vant puternic pana marți seara pentru intreaga țara. Primul mesaj cod galben a fost emis pentru un interval incepand din aceasta seara ora 20.00 pana marți dimineața la ora 8.00 și vizeaza jumatate de țara, In intervalul…

- Se schimba vremea in Romania, dupa ce am avut parte de zile calduroase. Pare ca primavara nu și-a intrat serios in drepturi, motiv pentru care temperaturile au scazut. Specialiștii ANM au emis acum un avertisment de cod galben de vreme rea, cu vijelii și grindina in mai multe zone ale țarii. Se strica…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Meteorologii au emis un cod galben pentru intensificari de vant, viteze de peste 60 km/h. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora ramane in vigoare atenționarea.