- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de furtuni, valabila, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara. Cantitatile de apa vor depasi 40 de litri pe metru patrat. In Bucuresti, valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior.

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Cu puțin timp in urma a fost emisa o atenționare cod galben de vijelii și grindina. Avertizarea este valabila astazi, 25 aprilie, pentru mai multe regiuni ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri de dimineața, un Cod galben de vreme rea pentru județul Dambovița. Astfel, in intervalul 17 aprilie, ora 10.00 – 18 aprilie, ora 10.00, se va semnala instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin intensificari de…

- Se schimba vremea in Capitala. Dupa un inceput de saptamana calduros, meteorologii anunța ca, de miercuri, vin ploile. Iar temperaturile vor scadea simțitor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila de miercuri, 17 aprilie, pana joi seara. Se…

- Adminstratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, o avertizare cod galben de vreme severa, valabila din aceasta dupa-amiaza pana maine, la ora 15.00. In mai multe judete din Banat, sudul Crișanei, Transilvania, dar și in zonele montane, specialistii anunta ploi torentiale si vant…

- Vremea se anunța a fi capricioasa, in urmatoarele zile. In cea mai mare parte a țarii se vor semnala intensificari ale vantului, care vor fi mai puternice la munte, la altitudini mari, iar in multe zone va ploua. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, miercuri dimineața,…

- Se schimba vremea in Romania, dupa ce am avut parte de zile calduroase. Pare ca primavara nu și-a intrat serios in drepturi, motiv pentru care temperaturile au scazut. Specialiștii ANM au emis acum un avertisment de cod galben de vreme rea, cu vijelii și grindina in mai multe zone ale țarii. Se strica…