- Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a vorbit pe gazon cu reporterii GSP imediat dupa finalul meciului cu Șelimbar, scor 0-0, din ultima etapa a play-off-ului Ligii 2. Unirea Slobozia și Gloria Buzau au promovat in Superliga. Mioveni și Csikszereda sunt la barajul pentru promovare/retrogradare,…

- CSC Șelimbar, Corvinul Hunedoara și Unirea Slobozia și-au asigurat prezența matematica in play-off-ul din Liga 2. Doar formația pregatita de Adrian Mihalcea are drept de promovare, iar calculele pot deveni și mai interesante. CSM Reșița, CSM Alexandria, CSC Șelimbar, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua,…