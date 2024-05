FOTO Sărbătoare uriașă pentru FCSB, noua campioană a României Deși a pierdut, la București, meciul cu CFR Cluj, FCSB a sarbatorit caștigarea titlului de campioana a Romaniei. Meciul FCSB – CFR Cluj, disputat in seara de sambata, 11 mai 2024, s-a incheiat cu scorul de 0-1 (0-0) pentru CFR Cluj. Partida s-a disputat in cadrul etapei a 9-a pe Arena Naționala din București. Unicul […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost invinsa de CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Superligii de fotbal, informeaza Agerpres. Articolul FCSB – CFR Cluj 0-1, in play-off-ul Superligii. Sarbatoare pe Arena Nationala: FCSB, campioana dupa 9 ani apare…

- FCSB - CFR Cluj, derby-ul ultimelor sezoane din Superliga, se joaca azi, de la ora 20:00. Partida are miza doar pentru „feroviari”, care lupta pentru locul 2. Atracția serii va fi, insa, decernarea titlului de campioana, intr-o seara ce se anunța spectaculoasa. Reporterii GSP vor transmite in timp real,…

- FCSB este noua campioana din Superliga, dupa o așteptare de noua ani. Dupa meciul de sambata viitoare cu CFR Cluj se va declanșa fiesta pe Arena Naționala, dar și pe strazile din București. Pentru a celebra titlul de campioana caștigat in Romania, oficialii celor de la FCSB vin in intampinarea suporterilor…

- FCSB a anunțat public prețurile pentru biletele de la meciul cu CFR Cluj, partida contand pentru etapa a 9-a din play-off, programata pe 11 mai, incepand cu ora 20:00. „Roș-albaștrii” vor sarbatori, pe Arena Naționala, impotriva „feroviarilor” caștigarea titlului de campioana din stagiunea curenta.…

- Echipa cu cel mai bun joc din play off, Farul Constanta are patru victorii, un egal si o infrangere in cele sase meciuri jucate pana acum, dar si cele mai multe goluri marcate, 13.In etapa a saptea a turneului play off din Superliga 2023 2024, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei si a…

- Naționala Romaniei a debutat in 2024 intr-un amical cu Irlanda de Nord, 1-1, jucat pe Arena Naționala. Meciul a fost pe locul 2 in topul audiențelor. Partida de la București a inceput la ora 21:45, fiind transmisa de Prima TV. Iar postul TV s-a clasat pe locul 2 in topul audiențelor, cu o medie de 700.000…

- Mai sunt doar cateva zile pana la mult așteptata partida dintre Romania și Irlanda de Nord. Federația Romana de Fotbal (FRF) a facut un anunț de ultim moment in privința biletelor pentru meciul amical care se va disputa pe Arena Naționala, vineri, la data de 22 martie 2024. Iata prețul biletelor pentru…

- Fosta directoare de la școala Nicolae Titulescu din Capitala, Iudita Popteanu, cea care a ascuns nenorocirea care s-a petrecut acolo, are o avere uriașa. Aceasta deține o vila de 300 de metri patrați in București, 27 de hectare de teren agricol in județele Satu Mare și Cluj, dar și un bolid de lux.Directoarea…