- Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova critica inițiativa de comasare a Universitații de Stat din Moldova cu Universitatea Tehnica, anunțata de rectorii acestor instituții. Vlad Filat pune la indoiala faptul ca ideea „vine anume de la rectori”, precum și eficiența acestei reforme.

- Fostul prim-ministru, Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a venit cu o reacție dupa ce a fost pronunțata sentința de achitare in dosarul de spalare de bani in proporții deosebit de mari. „M-am așteptat la orice. Urmeaza sa vedem partea motivanta a sentinței”, a declarat…

- Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM) ar putea fuziona. Subiectul a fost discutat la ședința Consiliului Rectorilor. Prezent la eveniment, Premierul Dorin Recean a afirmat ca o astfel de consolidare transforma imaginea sectorului universitar. Inițiativa de…

- Universitatea Tehnica din Moldova și Universitatea de Stat ar putea fuziona. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Dan Perciun, care a precizat mai multe informații cu privire la ce presupune aceasta fuziune, cui ii aparține ideea, dar și care sunt avantajele acesteia. „Aceasta decizie se va…

- Senatul a adoptat tacit, in calitate de prim for sesizat, proiectul care aproba ordonanța de urgența ce stabilește ca alegerile europarlamentare și locale sa aiba loc in aceeași zi, duminica, 9 iunie 2024. Inițiativa legislativa, inregistrata in procedura de urgența in Parlament, urmeaza sa fie supusa…

- Guvernul german va contribui cu 576 de milioane de euro la initiativa gestionata de Republica Ceha pentru achizitionarea din afara Uniunii Europene a circa 800.000 de obuze care sa fie livrate Ucrainei, informeaza marti AFP, preluata de Agerpres.

- Proiectul pilot privind votul prin corespondența pentru diaspora moldoveneasca din SUA și Canada a fost elaborat pentru a asigura o mai mare incredere a autoritaților in ciștigarea viitoarelor alegeri prezidențiale din Moldova. O astfel de opinie a exprimat Vitalie Dragancea, fost consilier al premierului…

- Fostul premier, Vlad Filat, afirma ca alegerile prezidențiale din toamna vor fi puternic fraudate, la fel cum s-a intamplat și cu alegerile locale de anul trecut. „Singurul inters al Maiei Sandu este obținerea cu orice preț al celui de-al doilea, ori pierderea alegerilor inseamna prabușirea a tot ce…