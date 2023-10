Stiri pe aceeasi tema

- Am aflat cine sunt concurenții care vor merge in marea finala a sezonului 12 Chefi la Cuțite. Așadar, cine sunt finaliștii Chefi la Cuțite 2023. Ei trei vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro de la Antena 1. Este surpriza mare. Ei sunt finaliștii Chefi la Cuțite 2023. Se bat pentru premiul de 30.000…

- Luni seara, incepand cu 20:30, la Antena 1 a avut loc cea din urma confruntare culinara intre echipe din sezonul 12 „Chefi la cuțite”. Se cunosc semifinaliștii Chefi la Cuțite. Concurenții care lupta pentru premiul de 30.000 de euro. Cine sunt semifinaliștii Chefi la Cuțite. ei se bat pentru premiul…

- In ediția 24 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 octombrie 2023, este pusa la bataie o noua confruntare crancena in bucataria Chefi la cutite, cu doar patru editii inainte de semifinala sezonului 12. Irina Fodor anunța ca echipele au la dispozitie nu mai mult de o ora pentru a pregati trei feluri…

- Proba individuala din ediția 23 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 9 octombrie 2023 a dus emoțiile la urmatorul nivel. Concurenții din echipele Amanita Regala și Saint-Tropez au dat tot ce au avut mai bun, insa presiunea și-a spus cuvantul pentru unii dintre ei.

- Așa cum era de așteptat, ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a venit cu o noua provocare pentru cele trei echipe. Irina Fodor i-a anunțat ca s-au schimbat regulile, dar nu inainte ca prezentatoarea TV sa vina cu un joc, caștigat de Florin Dumitrescu, cel care a decis cu ce ingrediente vor…

- In ediția cu numarul 12, a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 19 septembrie 2023 Irina Fodor a pus in joc ultima amuleta. Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu s-au intrecut in aceasta seara, in bucatarie, pentru cel mai ravnit avantaj al acestui sezon, seiful.

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au aflat și pentru ce lupta in sezonul 12. In timpul jurizarii lui Alexandru Radu Popescu, Irina Fodor a venit in platou și le-a spus care este miza acestui sezon.

- In ediția 6 din Chefi la cuțite sezonul 12, difuzata pe 9 septembrie 2023, Alexandru Radu Popescu i-a impresionat pe cei trei jurați cu preparatul sau, dar un alt detaliu a atras atenția. Ce s-a intamplat la jurizare, dupa ce Irina Fodor a intrat in platou.