Ziua mamei, sărbătorită în 5 mai, în România. Când va fi celebrată Ziua tatălui în acest an Ziua mamei, sarbatorita in 5 mai, in Romania. Cand va fi celebrata Ziua tatalui in acest an Ziua mamei este sarbatorita in 5 mai, in Romania, in acest an. Celebrarea acestei zile a fost instituita din anul 2009. Tot in luna mai va fi sarbatorita și Ziua tatalui. Legea nr. 319/2009 prevede marcarea Zilei mamei in fiecare an, in prima duminica a lunii mai. Potrivit acestei legi, este marcata si Ziua tatalui in […] Citește Ziua mamei, sarbatorita in 5 mai, in Romania. Cand va fi celebrata Ziua tatalui in acest an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 mai 2024 este sarbatorita, in Romania, Ziua mamei.Celebrarea acestei zile a fost instituita in anul 2009, prin Legea nr. 319 2009, care prevede marcarea acesteia in fiecare an, in prima duminica a lunii mai. Potrivit acestei legi, in Romania este marcata si Ziua tatalui in cea de a doua…

- Ziua nationala a inimii, 4 mai. Bolile cardiovasculare, principala problema de sanatate In fiecare an, in 4 mai, este aniversata Ziua Naționala a Inimii. A fost instituita in Romania, la data 4 august 1996. Prin manifestari dedicate acestei zile se urmareste cresterea gradului de constientizare publica…

- IMAGINILE ZILEI: Aprilie pe DN 7A, la limita dintre județele Hunedoara și Valcea, este iarna in toata regula. Iarna s-a intors in zonele de munte, iar in restul țarii ploile și vantul iși spun cuvantul. In unele zone stratul de zapada a imbracat peisajul intr-mantie alba. Frigul și zapada s-au intors…

- Noi reguli privind pensionarea anticipata, din acest an. Concret, din luna septembrie unele categorii de angajați nu vor mai beneficia de pensionarea anticipata fara penalizare. Pensionarea anticipata fara penalizare va fi eliminata, conform noii Legi a Pensiilor, care intra in vigoare de la 1 septembrie…

- 4 Martie: 47 de ani de la cutremurul din 1977. Ziua in care Bucureștiul s-a prabușit 4 Martie: 47 de ani de la cutremurul din 1977. In seara zilei de vineri 4 martie 1977, Romania a fost zguduita de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei.…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania recomanda noi evenimente vizuale, care vor avea loc in saptamana 19 – 25 februarie 2024: Luni, 19 februarie, de Ziua Naționala Constantin Brancuși, la ora 11.00, la sediul Ateneului Național din Iași, se va deschide cel mai amplu proiect, la nivel național, dedicat…

- Ziua Naționala a Lecturii in Romania, sarbatorita in data de 15 februarie. De ce este important sa citim Ziua Naționala a Lecturii in Romania este sarbatorita in fiecare an in data de 15 februarie. Aceasta zi este dedicata promovarii lecturii și a culturii scrise in randul populației, incurajand oamenii…

- 15 februarie: Activitați pentru copii organizate de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de Ziua naționala a lecturii 15 februarie: Activitați pentru copii organizate de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de Ziua naționala a lecturii Printre masurile luate pentru a atrage copiii inspre lectura…