Rostul de dimineață: Duminica de Paști. Când se bucură toată lumea văzută și nevăzută Duminica de Paști a inceput pe nesimțite cu noaptea-n cap – noaptea in care ne-am limpezit simțirile, tot incercand sa ne inchipuim cum palpaie „neapropiata lumina a Invierii”… E duminica in care ne straduim sa admiram din nou ștergarul intins pe masa, pascuțele mici peste care sclipește oul dogmatic și ouale cu frunze dezvelite de ciorap care nici in acest an nu și-au nimenit culoarea corespunzatoare. Au ieșit rozalii. Și apa neinceputa cu banuț din tradiția de demult a parinților se deșira in șuvoaie subțiri și roșii… Dar cozonacul – macar cozonacul a ieșit cat de cat impecabil…! In ciuda micilor… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

