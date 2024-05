Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK și Rapid se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:30, intr-o confruntare din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Partida de la Sfantu Gheorghe va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi 1, PrimaSport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #9 din play-off. Meciul…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, Bogdan Lobont, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in meciul cu CFR Cluj totul depinde de jucatorii sai, subliniind ca e important unde isi canalizeaza atentia si energia, potrivit Agerpres.

- Bogdan Lobonț, antrenorul interimar de la Rapid, a vorbit despre conflictul cu Ermal Kransniqi de la meciul cu Farul, pierdut cu 1-3. La conferința premergatoare derby-ului cu Universitatea Craiova, „Pisica” a declarat ca a avut o discuție cu kosoravul. Rapid - Universitatea Craiova are loc luni, de…

- Viorel Moldovan (51 de ani) și Ovidiu Herea (39 de ani), foști atacanți importanți la Rapid, au criticat strategia aleasa de Bogdan Lobonț pentru meciul cu Farul, pierdut cu 1-3. Antrenorul interimar de la Rapid a surprins prin echipa de start aleasa. L-a titularizat pe Dragoș Grigore, care nu avea…

- FCSB - Rapid, un meci cu mare insemnatate pentru Adrian Șut, mijlocașul roș-albaștrilor. El a fost urmarit de aproape de scouterii a doua mari echipe europene. Athletic Bilbao și FC Porto și-au trimis reprezentanții pe Arena Naționala pentru a-l urmari pe Adrian Șut la derby-ul cu Rapid, potrivit fanatik.…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a comentat victoria cu CFR Cluj, 2-1, in urma careia oltenii au urcat pe locul 2. Succes mare pentru CSU Craiova in Gruia, 2-1 in fața CFR-ului, care este acum a patra echipa din Superliga, sub FCSB, Rapid și Universitatea. Ivaylo Petev, antrenorul…

- Tudor Costescu, antrenorul echipei de baschet masculin a CS Rapid, a fost agresat de un grup de suporteri, imediat dupa eșecul suferit duminica seara in deplasarea cu FC Argeș, scor 84-87. CS Rapid a emis un comunicat in care anunța ca antrenorul Tudor Costescu și oamenii din staff-ul lui au fost „agresați…

- Elias Charalambous a vorbit despre evoluția jucatorilor de la FCSB in meciul cu U Cluj, 0-0. Antrenorul cipriot și-a felicitat jucatorii pentru ca nu au luat gol, dar spune ca echipa a suferit pe faza ofensiva. In plus, declara ca nu se teme ca acest egal o va incurca pe FCSB in lupta pentru titlu,…