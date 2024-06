Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul a permis Kievului sa recurga la armele primite din partea Germaniei pentru atacuri impotriva unor ținte militare din teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, dezvaluie Tagesschau, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Hebestreit.„Suntem convinși ca, in…

- Un al treilea razboi mondial „s-a strecurat neobservat”, a anunțat un important ziar rusesc, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a avertizat ca loviturile cu raza lunga de acțiune lansate in Rusia dinspre Ucraina ar apropia țarile NATO de o confruntare directa cu Moscova, scrie newsweek.com.

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…

- Discuțiile cu oficialii ruși nu mai sunt in interesul Franței, a declarat de ministrul afacerilor Externe al țarii, Stephane Sejourne. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe acei politicieni care cer intervenția in Ucraina ca „se joaca cu focul”, totul cu referire la președintele francez Emmanul Macron.

- Relatiile dintre Rusia si NATO se inrautatesc, insa Moscova nu are intentia de a intra intr-un conflict cu o tara membra a NATO, a declarat ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, intr-un interviu publicat joi, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

- Indignare in Ucraina dupa apelul Papei Francisc. Ambasada Ucrainei pe langa Sfantul Scaun i-a raspuns duminica Papei Francisc ca in al Doilea Razboi Mondial nimeni nu a vorbit „despre negocieri de pace cu Hitler”, dupa ce suveranul pontif i-a sugerat Kievului intr-un interviu sa aiba curajul sa negocieze…

- Rusia si China iau in considerare amplasarea unei centrale nucleare pe Luna in intervalul 2033 – 2035, a declarat Iuri Borisov, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, precizand ca un astfel de proiect este necesar pentru a construi apoi baze permanente pe satelitul natural al Pamantului, a transmis…