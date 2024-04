Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de ieri seara Chefi la cuțite s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta a acestui sezon, care a venit cu o discuție foarte incinsa la jurizare. Invitat la degustare, Chef Antonio Passarelli a aprins spiritele intr-o intrecere pentru care tema a fost bucataria Italiei.

- A fost inca o seara cu succes pentru Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite: juratul a caștigat amuleta și inca 5 puncte, dupa jurizarea facuta de Elwira Petre. Lui Ștefan Popescu seara i-a adus momente placute, dar și mai puțin placute: juratul a dat cu

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a venit cu multe emoții pentru cei patru jurați. Irina Fodor le-a spus ca trebuie sa gateasca deserturi, iar ei au dat tot ceea ce au avut mai bun pentru a pregati delicatese. Radu Darie și Dragoș Blanariu…

- Ieri seara, jurații s-au confruntat cu o provocare pentru amuleta care i-a incurajat sa riște: au avut de pregatit cel mai cremos risotto, dar alegerea ingredientelor secundare a cantarit mult la degustarea facuta de Nea Marin.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- Victorie pentru Chef Ștefan Popescu in lupta pentru amuleta din ediția de aseara Chefi la cuțite! Intr-o intrecere in care toți ceilalți jurați au pregatit farfurii cu aperitive sau feluri principale, Chef Popescu a mizat pe un desert și a reușit sa-l cuc

- Ieri seara, la Antena 1, a inceput sarbatoarea gusturilor din noul sezon Chefi la cuțite. Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, au inaugurat urmatorul capitol al show-ului gastronomic prezentat de Irina Fodor, bucurandu-se de unele…

- Noul sezon al celui mai apreciat show gastronomic din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu inaugureaza urmatorul capitol di