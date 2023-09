Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Italiei, Giorgio Napolitano, a incetat din viata intr-o clinica din Roma, unde era internat de mai mult timp. La capataiul fostului sef de stat, in varsta de 98 de ani, s-a aflat familia sa, fiul Julio si sotia Clio. Giorgio Napolitano a fost al 11-lea presedinte al Republicii Italiene…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy va fi judecat pentru coruptie la inceputul anului 2025 la Paris, sub suspiciunea de finantare de catre Libia a campaniei sale prezidentiale castigatoare din 2007, a anuntat vineri procurorul national financiar, potrivit AFP, scrie AGERPRES. Implicat deja…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost surclasata de echipa Italiei cu scorul de 57-7 (31-7), sambata, pe Stadionul Riviera delle Palme din San Benedetto del Tronto, in ultimul sau test inaintea Cupei Mondiale din Franta, potrivit Agerpres.Italienii au marcat nu mai putin de 9 eseuri in acest meci,…

- Romanul din Italia care a ajuns in atentia autoritatilor din peninsula dupa ce a construit o bomba care a explodat, este acum in arest la domiciliu. Barbatul in varsta de 37 de ani, care si-a pierdut mainile si un ochi, in explozie, spune ca nu isi mai aminteste ce s-a intamplat si ca singurul motiv…

- Dupa 8 ani in Serie A, Vlad Chiricheș a parasit Italia și a semnat cu FCSB. Fundașul central s-a intors la echipa roș-albastra la 10 ani de la transferul sau la Tottenham. Dupa experiența din Premier League, Chiricheș a trecut in Serie A, unde a jucat la Napoli, Sassuolo și Cremonese. Italienii nu l-au…

- Italienii se revolta dupa ce un judecator a decis ca pipaitul care dureaza mai puțin de 10 secunde nu este infracțiune. Decizia a fost luata ca raspuns la un caz in care un ingrijitor de școala a pipait o eleva de 17 ani, noteaza Mediafax.Incidentul a avut loc in aprilie 2022, fiind implicați o eleva…

- Dupa ce in urma cu o saptamana li s-au furat ghetele in timpul meciului Italia – Franța, componenții „sqaudrei azzura” s-au lovit de alte probleme aseara. Dupa ce au pierdut duelul cu Elveția (0-1), italienii s-au mai lovit de o problema și la vestiare: lipsa apei calde. Conform colegilor de la stiridecluj.ro,…