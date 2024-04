Cristian Niculescu-Țâgârlaș: Reglementări noi în activitatea avocaților Cristian Niculescu-Țagarlaș: ,,Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, proiect inițiat impreuna cu colegul meu liberal Daniel Fenechiu, a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților și urmeaza sa fie promulgat de Președinte.” Modificari aduse intaresc drepturile avocaților in ceea ce privește compensația pentru munca lor dar și cheltuielile asociate. Astfel, s-au reglementat urmatoarele aspecte: – reducerea onorariilor va fi posibila doar in mod argumentat și cu posibilitatea contestarii separate sau ca un motiv distinct,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

