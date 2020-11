Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente speciale la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc. In cadrul unei ceremonii militare, comandorul inginer Ștefan-Daniel Cotiga a fost numit in funcția de comandant al instituției. Comandorul a preluat oficial funcția de comandant al Școlii…

- Dupa ce a format multe generații de elevi in aviația militara, unul dintre dascalii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, subofițerul Mugur Gabriel Franciuc, traiește emoțiile trecerii in rezerva. „Dupa o cariera de aproape 30 de ani in slujba patriei,…

- Zi speciala pentru zeci de tineri boboci ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”. ”Astazi este prima zi de militar. Incepand de astazi, cu ocazia depunerii juramantului, s-a deschis prima etapa din cariera de militar in care ne vom demonstra devotamentul…

- Ceremonia militara prilejuita de aniversarea a 100 de ani de existența a invațamantului tehnic in forțele aeriene a avut loc, astazi, la sediul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”.La festivitate au participat reprezentați ai Statului Major al Forțelor Aeriene,…

